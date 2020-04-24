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Как выбрать CMS для вашего сайта
Выбор движка – один из наиболее важных моментов при создании сайта. От этого будет зависеть функционал будущего ресурса, качество работы и продвижение. Поэтому следует...
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Не включается компьютер или не загружается операционная система: основные причины
Несмотря на то, что компьютер считается высокоточной и надежной техникой, он может периодически давать сбои. В любой момент вы рискуете столкнуться с...
Способы безопасного хранения паролей
Похищение конфиденциальной информации стало сегодня одним из самых распространенных правонарушений во всем мире. Для защиты электронной переписки и учетных записей на интернет-сайтах...
Флагманы игровых консолей 2019
Ворвавшись в игровой мир более 20 лет назад приставки надежно закрепились и обрели широкую популярность. Если сначала они были максимально просты и узконаправленны, то...
Как выбрать ноутбук
Некогда теснимые планшетами, компактные и мобильные ноутбуки снова набирают спрос и популярность среди людей. На рынке представлены тысячи вариантов лэптопов, которые отличаются друг от...
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Как выбрать машину
Покупая подержанный автомобиль, вы берете «кота в мешке». Обман скрывается в любой мелочи. Знание информации – единственный способ сохранить деньги и нервы. Поиск и проверка...
Чем опасен сильный ветер при езде?
Хотя, уже не за горами лето, весна продолжает демонстрировать капризную погоду с большим количеством осадков и серьезными колебаниями температур. Одной из составляющих этого сезона...
Топ 10 моделей Волжского автомобильного завода
Некоторые модели ВАЗа назывались «Жигули», другие – «Лада» и « Самара». Все модели завода имеют индекс 21 и соответствующий номер. В ТОП-10 моделей ВАЗа вошли: 2101 Прототип...
Топ 10 самых необычных предупреждающих знаков
Дорожные знаки классифицируются на несколько категорий с учетом их предназначения. Некоторые знаки предупреждают водителя, а другие – помогают быстро сориентироваться на дороге. В ТОП-10 самых...
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Топ 10 лучших барабанщиков
Сегодня сложно представить себе какой-либо из современных музыкальных жанров без барабанных ритмов. Нередко именно барабанщики являются лидерами и идейными вдохновителями групп, пишут стихи и...
Топ 10 алкогольных напитков в песнях
Алкоголь часто выпивают взрослые и подростки. С помощью спиртных напитков взрослые заглушают боль, встречают праздники. О спиртных напитках часто поют. В ТОП-10 алкогольных напитков в...
10 знаменитых девушек-рокеров
Как известно, музыкальный стиль рок больше нравится представителям сильной половины человечества. Но если взять исполнителей и представителей рок-групп, то среди них можно встретить немало...
Цифровая техника
Топ лучших видеокамер для съемки любительского видео в 4К
Камеры, способные снимать в разрешении 4К, давно перестали быть диковинкой; сейчас такие устройства по карману практически любому человеку. Они используются в том...
Рейтинг фотоаппаратов 2015
Сфера фототехники не стоит на месте и постоянно развивается. Ежегодно производители вводят инновационные решения в свой товар, рассчитанный не только на профессиональных пользователей, но...
Как выбрать портретный объектив
Выбор объектива для фотокамеры напрямую зависит от вашего бюджета, компании – создателя камеры и стиля съемки. Прежде чем выбирать объектив для портретной съемки нужно знать...
Красота и здоровье
Коронавирус: как обезопасить себя и ребенка
Опасный коронавирус постепенно распространяется по всему миру, в разы увеличивая число больных. Ситуация серьезна настолько...
Топ 10 талантливых и сексуальных женщин 2018 года
Редакция и читатели мужского журнала Men's Health опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых талантливых и сексуальных женщин 2018 года В ТОП-10 вошли: Шарлотта МакКинни Актриса и фотомодель родилась...
Топ 10 самых сексуальных жен футболистов
Футболисты и их жены всегда в центре камер. Их включают в разные рейтинги, которые создаются на основе различных критерий. В ТОП-10 самых сексуальных жен футболистов...